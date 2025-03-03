Бавария договорилась о продлении контракта с ключевым защитником

Мюнхенская "Бавария" договорилась о продлении контракта с ключевым центральным защитником.

Согласно информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, между клубом и представителями Дайо Упамекано достигнута устная договоренность о новом долгосрочном соглашении. Переговоры между "красными" и 26-летним французом находятся на завершающей стадии. О продолжении сотрудничества с игроком будет официально объявлено уже вскоре.

Действующий контракт Упамекано с "Баварией" рассчитан до конца июня 2026 года.

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В этом сезоне Дайо Упамекано провел 30 матчей за "Баварию" во всех турнирах, отметившись двумя голами. По версии известного сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.