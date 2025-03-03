Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Действующий чемпион встретится с командой третьей лиги. Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Германии
Леверкузен снова может забрать трофей
Getty Images / Global Images Ukraine
В Дортмунде в здании музея футбола состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Германии текущего сезона. Его участниками стали бывшие футболисты Джеральд Асамоа и Андреас Реттиг.
В итоге были сформированы следующие пары:
- "Штутгарт" (Д1) – "Лейпциг"(Д1)
- "Арминия" Билефельд (Д3) – "Байер" Леверкузен (Д1)
Матчи пройдут 1 и 2 апреля. Финальный поединок запланирован на 24 мая 2025 – он состоится на "Олимпийском" стадионе в Берлине.
Действующим чемпионом Кубка Германии является "Байер" Леверкузен, который в прошлогоднем финале победил представителя второй Бундеслиги "Кайзерсплаутерн". До этого дважды подряд трофей завоевывал “Лейпциг”.
Популярное сейчас
- Аль-Наср отправился в Иран без Криштиану Роналду: ему грозит 99 ударов плетью
- Победный гол Довбика, Кривбасс снова проиграл, Барса возглавила Ла Лигу. Главные новости за 2 марта
- "Я пришел домой и увидел гостей, которых точно не ожидал увидеть": новичок Шахтера – о переговорах
- "Сказал, что сделает меня лучшим игроком мира". Неймар вспомнил о том, как чуть не перешел в Баварию
- "Нам следует меньше волноваться из-за Путина": Трамп заявил, что у США есть более насущные вопросы
- "Спокойно, что вы уже панику подняли?": Милевский – о сокращении отставания Шахтера от Динамо