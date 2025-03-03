Действующий чемпион встретится с командой третьей лиги. Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Германии

В Дортмунде в здании музея футбола состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Германии текущего сезона. Его участниками стали бывшие футболисты Джеральд Асамоа и Андреас Реттиг.

В итоге были сформированы следующие пары:

"Штутгарт" (Д1) – "Лейпциг"(Д1)

"Арминия" Билефельд (Д3) – "Байер" Леверкузен (Д1)

Матчи пройдут 1 и 2 апреля. Финальный поединок запланирован на 24 мая 2025 – он состоится на "Олимпийском" стадионе в Берлине.

Действующим чемпионом Кубка Германии является "Байер" Леверкузен, который в прошлогоднем финале победил представителя второй Бундеслиги "Кайзерсплаутерн". До этого дважды подряд трофей завоевывал “Лейпциг”.