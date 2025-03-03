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Действующий чемпион встретится с командой третьей лиги. Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Германии

Германия

Леверкузен снова может забрать трофей

Действующий чемпион встретится с командой третьей лиги. Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Германии

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Дортмунде в здании музея футбола состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Германии текущего сезона. Его участниками стали бывшие футболисты Джеральд Асамоа и Андреас Реттиг.

В итоге были сформированы следующие пары:

  • "Штутгарт" (Д1) – "Лейпциг"(Д1)
  • "Арминия" Билефельд (Д3) – "Байер" Леверкузен (Д1)

Матчи пройдут 1 и 2 апреля. Финальный поединок запланирован на 24 мая 2025 – он состоится на "Олимпийском" стадионе в Берлине.

Действующим чемпионом Кубка Германии является "Байер" Леверкузен, который в прошлогоднем финале победил представителя второй Бундеслиги "Кайзерсплаутерн". До этого дважды подряд трофей завоевывал “Лейпциг”.

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Байер (Леверкузен) Арминия (Билефельд) РБ Лейпциг Штутгарт
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Источник:
DFB
Опубликовал: Максим Кучер
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