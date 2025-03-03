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Юргена Клоппа собираются высмеять на карнавале в Майнце
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Фото - www.reuters.com
Новый руководитель глобального футбольного направления Red Bull Юрген Клопп получит собственную платформу на карнавальном шествии Розенмонтаг в Майнце, но, возможно, бывшему наставнику "Ливерпуля" она не очень понравится.
Платформа изображает Клоппа с крыльями, сделанными из банкнот, который держит в руках банку энергетика Red Bull и футбольный мяч. На боку платформы есть подпись.
"Клоппо больше не ценит то, что было для него важным. Потому что Red Bull манит большими деньгами, и теперь он с треском падает с пьедестала", - написано на платформе.
Клопп, который в свое время был игроком и тренером "Майнца", сделал успешную карьеру в "Боруссии Дортмунд" и "Ливерпуле", но его решение присоединиться к Red Bull, владеющей клубами в Бразилии, США, Австрии, Франции и Германии, разочаровало многих фанатов "Майнца". Некоторые болельщики критикуют выбор Клоппа в пользу Red Bull, считая, что это было продиктовано финансовыми мотивами.
Быстрое восхождение "РБ Лейпциг" в Бундеслигу благодаря значительным инвестициям производителя энергетиков вызвало недовольство многих немецких болельщиков.
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