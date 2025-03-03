Новый руководитель глобального футбольного направления Red Bull Юрген Клопп получит собственную платформу на карнавальном шествии Розенмонтаг в Майнце, но, возможно, бывшему наставнику "Ливерпуля" она не очень понравится.

Платформа изображает Клоппа с крыльями, сделанными из банкнот, который держит в руках банку энергетика Red Bull и футбольный мяч. На боку платформы есть подпись.

"Клоппо больше не ценит то, что было для него важным. Потому что Red Bull манит большими деньгами, и теперь он с треском падает с пьедестала", - написано на платформе.

Клопп, который в свое время был игроком и тренером "Майнца", сделал успешную карьеру в "Боруссии Дортмунд" и "Ливерпуле", но его решение присоединиться к Red Bull, владеющей клубами в Бразилии, США, Австрии, Франции и Германии, разочаровало многих фанатов "Майнца". Некоторые болельщики критикуют выбор Клоппа в пользу Red Bull, считая, что это было продиктовано финансовыми мотивами.

Быстрое восхождение "РБ Лейпциг" в Бундеслигу благодаря значительным инвестициям производителя энергетиков вызвало недовольство многих немецких болельщиков.