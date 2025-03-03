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Лидер Байера покинет клуб в конце сезона
Информацию подтвердил известный журналист
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер обороны леверкузенского "Байера" покинет клуб в конце сезона.
Как сообщил журналист Николо Скира, 29-летний Джонатан Та покинет клуб на правах свободного агента по завершении этого сезона. "Фармацевты", вероятно, так и не смогли договориться с немцем об условиях нового контракта, поэтому теперь центральный защитник будет готов сменить команду в межсезонье.
Ранее появлялась информация о том, что "Барселона" провела успешные переговоры с Джонатаном Та.
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В текущей кампании Джонатан Та провел 36 игр в составе "Байера" во всех турнирах, отметившись двумя голами и одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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