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Лидер Байера покинет клуб в конце сезона

Германия

Информацию подтвердил известный журналист

Лидер Байера покинет клуб в конце сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер обороны леверкузенского "Байера" покинет клуб в конце сезона.

Как сообщил журналист Николо Скира, 29-летний Джонатан Та покинет клуб на правах свободного агента по завершении этого сезона. "Фармацевты", вероятно, так и не смогли договориться с немцем об условиях нового контракта, поэтому теперь центральный защитник будет готов сменить команду в межсезонье.

Ранее появлялась информация о том, что "Барселона" провела успешные переговоры с Джонатаном Та.

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В текущей кампании Джонатан Та провел 36 игр в составе "Байера" во всех турнирах, отметившись двумя голами и одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Байер (Леверкузен) Джонатан Та
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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