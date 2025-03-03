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Президент Реала поздравил Баварию с юбилеем
Особая годовщина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
27 февраля мюнхенская "Бавария" праздновала свое 125-летие. По случаю юбилея президент мадридского Реала Флорентино Перес поздравил немецкий клуб.
"От имени "Реала" я хочу поздравить "Баварию" с этой особой годовщиной. 125 лет истории клуба - это впечатляющая веха, которая подчеркивает величие и значимость одного из самых престижных клубов в мире.
"Бавария" олицетворяет страсть, успех и традиции - ценности, которые объединяют нас в футболе.
Мы гордимся тем, что наши клубы создали так много незабываемых моментов, которые стали неотъемлемой частью истории европейского футбола. С 2000 года, когда я стал президентом "Реала", мне удалось поддерживать тесные и дружеские отношения с руководством "Баварии". Именно эта исключительная связь и общие ценности делают наше партнерство таким особенным.
По случаю 125-летия хочу выразить "Баварии" свое уважение и восхищение - за вашу легендарную историю и вклад в то, что футбол стал одним из самых ценных видов спорта в мире", – написал Перес.
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