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Мюллер: Трофеи - это лишь металл, который вы получаете, выиграв соревнования
Нападающий поделился своими мыслями о ценностях в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный игрок "Баварии" Томас Мюллер отметил, что настоящее счастье заключается не в трофеях, а в самом процессе борьбы и стремлении к победе.
"Страсть к игре и к победе, эта конкурентоспособность. Это всегда было основой, и этому нельзя научиться - это или есть, или нет
Для меня главное - снова и снова доказывать свою состоятельность, соревноваться как внутри команды - что не так-то просто с теми ребятами, которые у нас есть, - так и за пределами клуба.
Это самое интересное. Дело не в трофее. Трофей - это просто кусок металла, который вы получаете, выиграв соревнование, но это не то, что делает вас счастливым. Меня вдохновляет сам путь к победе".
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