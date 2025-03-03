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Бавария готова летом продать своего защитника, которого приобрели в прошлом году за 30 млн евро
Саша Боэ может покинуть немецкий клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Баварии" Саша Боэ может покинуть мюнхенский клуб уже этим летом.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, "Бавария" открыта к продаже 24-летнего француза, если поступит выгодное предложение.
Боэ присоединился к "Баварии" январе 2024 года, перейдя из "Галатасарая" за 30 миллионов евро. Тем не менее, он не смог закрепиться в основном составе мюнхенцев, проведя лишь 11 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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