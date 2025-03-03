  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария готова летом продать своего защитника, которого приобрели в прошлом году за 30 млн евро
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария готова летом продать своего защитника, которого приобрели в прошлом году за 30 млн евро

Германия

Саша Боэ может покинуть немецкий клуб

Бавария готова летом продать своего защитника, которого приобрели в прошлом году за 30 млн евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник "Баварии" Саша Боэ может покинуть мюнхенский клуб уже этим летом.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, "Бавария" открыта к продаже 24-летнего француза, если поступит выгодное предложение.

Боэ присоединился к "Баварии" январе 2024 года, перейдя из "Галатасарая" за 30 миллионов евро. Тем не менее, он не смог закрепиться в основном составе мюнхенцев, проведя лишь 11 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.

Читайте такжеМюллер: Трофеи - это лишь металл, который вы получаете, выиграв соревнования
По теме
yellow-arrow
Мюллер: Трофеи - это лишь металл, который вы получаете, выиграв соревнования
yellow-arrow
Один из лидеров Баварии может перебраться в Италию
yellow-arrow
Пеп Гвардиола попросил Манчестер Сити подписать звезду Баварии
Бавария (Мюнхен) Саша Боэ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости