Бавария готова летом продать своего защитника, которого приобрели в прошлом году за 30 млн евро

Правый защитник "Баварии" Саша Боэ может покинуть мюнхенский клуб уже этим летом.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, "Бавария" открыта к продаже 24-летнего француза, если поступит выгодное предложение.

Боэ присоединился к "Баварии" январе 2024 года, перейдя из "Галатасарая" за 30 миллионов евро. Тем не менее, он не смог закрепиться в основном составе мюнхенцев, проведя лишь 11 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.