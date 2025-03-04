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Бавария очень близка к продлению контракта со звездным нападающим
Шансы на то, что футболист останется в команде, крайне высоки
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Мюнхенская "Бавария" очень близка к продлению контракта со звездным нападающим.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, недавно состоялись новые переговоры между клубом и 29-летним Лероем Сане о возможном продления контракта. Процесс переговоров продвигается очень положительно, поэтому растет уверенность в том, что стороны смогут достичь согласия уже в ближайшее время.
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Несмотря на то, что немецкий вингер до сих пор не получил официальное предложение от "Баварии", он хочет остаться в команде.
В этом сезоне Лерой Сане забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 32 матчах за клуб во всех турнирах. Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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