Мюнхенская "Бавария" очень близка к продлению контракта со звездным нападающим.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, недавно состоялись новые переговоры между клубом и 29-летним Лероем Сане о возможном продления контракта. Процесс переговоров продвигается очень положительно, поэтому растет уверенность в том, что стороны смогут достичь согласия уже в ближайшее время.

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Несмотря на то, что немецкий вингер до сих пор не получил официальное предложение от "Баварии", он хочет остаться в команде.

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В этом сезоне Лерой Сане забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 32 матчах за клуб во всех турнирах. Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.