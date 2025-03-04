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Бавария имеет реальные шансы на трансфер звезды Байера
Мечта мюнхенцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 5 марта, когда в 1/8 финала ЛЧ встретятся "Бавария" и "Байер", все внимание будет приковано к Флориану Вирцу. По информации AZ, мюнхенцы имеют реальные шансы подписать его уже этим летом.
В "Баварии" рассматривают возможность подписания Вирца уже летом, а не ждать до 2026 года. Они активно работают над этим переходом в фоновом режиме и готовы профинансировать трансфер.
В клубе считают, что подписать Вирца можно за сумму ниже его рыночной стоимости (140 миллионов евро). Однако главной задачей для руководства "Баварии" является убедить самого игрока переехать в Мюнхен. Сейчас Вирц чувствует себя комфортно в Леверкузене, поэтому "Баварии" еще придется поработать, чтобы убедить его на трансфер.
Добавим, что в этом сезоне на счету 21-летнего Вирца 15 голов и 13 ассистов в 37 матчах за "Байер" во всех турнирах.
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