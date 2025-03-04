  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария имеет реальные шансы на трансфер звезды Байера
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария имеет реальные шансы на трансфер звезды Байера

Германия

Мечта мюнхенцев

Бавария имеет реальные шансы на трансфер звезды Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 5 марта, когда в 1/8 финала ЛЧ встретятся "Бавария" и "Байер", все внимание будет приковано к Флориану Вирцу. По информации AZ, мюнхенцы имеют реальные шансы подписать его уже этим летом.

В "Баварии" рассматривают возможность подписания Вирца уже летом, а не ждать до 2026 года. Они активно работают над этим переходом в фоновом режиме и готовы профинансировать трансфер.

Читайте такжеЛегенда Баварии мечтает о трансфере звезды Байера

В клубе считают, что подписать Вирца можно за сумму ниже его рыночной стоимости (140 миллионов евро). Однако главной задачей для руководства "Баварии" является убедить самого игрока переехать в Мюнхен. Сейчас Вирц чувствует себя комфортно в Леверкузене, поэтому "Баварии" еще придется поработать, чтобы убедить его на трансфер.

Добавим, что в этом сезоне на счету 21-летнего Вирца 15 голов и 13 ассистов в 37 матчах за "Байер" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Раскрыты детали клаусулы нападающего РБ Лейпциг, за которым следят ведущие клубы АПЛ
yellow-arrow
Бавария очень близка к продлению контракта со звездным нападающим
yellow-arrow
Бавария готова летом продать своего защитника, которого приобрели в прошлом году за 30 млн евро
Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AZ
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости