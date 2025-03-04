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Раскрыты детали клаусулы нападающего РБ Лейпциг, за которым следят ведущие клубы АПЛ

Германия

За форвардом выстроилась очередь накануне летнего трансферного окна

Раскрыты детали клаусулы нападающего РБ Лейпциг, за которым следят ведущие клубы АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Раскрыты детали клаусулы перспективного нападающего "РБ Лейпциг", за которым следят ведущие английские клубы.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, в контракте Беньямина Шешко с "РБ Лейпциг" прописана сумма отступных, которая станет активной уже этим летом. Размер клаусулы 21-летнего словенского форварда постоянно растет в зависимости от количества сыгранных матчей, голов и ассистов. На данный момент она составляет почти 70 миллионов евро, однако ожидается, что к концу сезона она достигнет отметки в 80 миллионов евро.

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Также известно, что за игроком кроме "Арсенала" следит "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм". "Манчестер Сити" не участвует в гонке за его подписание.

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В этом сезоне Беньямин Шешко забил 17 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Беньямин Шешко
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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