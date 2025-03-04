Раскрыты детали клаусулы нападающего РБ Лейпциг, за которым следят ведущие клубы АПЛ

Раскрыты детали клаусулы перспективного нападающего "РБ Лейпциг", за которым следят ведущие английские клубы.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, в контракте Беньямина Шешко с "РБ Лейпциг" прописана сумма отступных, которая станет активной уже этим летом. Размер клаусулы 21-летнего словенского форварда постоянно растет в зависимости от количества сыгранных матчей, голов и ассистов. На данный момент она составляет почти 70 миллионов евро, однако ожидается, что к концу сезона она достигнет отметки в 80 миллионов евро.

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Также известно, что за игроком кроме "Арсенала" следит "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм". "Манчестер Сити" не участвует в гонке за его подписание.

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В этом сезоне Беньямин Шешко забил 17 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.