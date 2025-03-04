Капитан "Баварии" поздравил клуб с юбилеем и обратился к болельщикам.

Вратарь Мануэль Нойер присоединился к поздравлениям "Баварии" со 125-летием. По его словам, клуб никогда не стареет и никогда не сдаётся. Также Нойер поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Это неописуемое чувство — выигрывать трофеи, и я смог пережить уникальную эпоху с тех пор, как присоединился к "Баварии". Дважды выиграть требл, наш исторический год, когда мы завоевали шесть титулов, 11 чемпионских титулов Бундеслиги — я очень рад быть частью этого клуба, которому сейчас 125 лет, и он не стареет, потому что продолжает набираться сил и никогда не сдаётся.

Поздравляю также болельщиков, которые постоянно и везде поддерживают нашу команду. Все наши трофеи всегда для вас", - сказал Нойер.