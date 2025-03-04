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Капитан Баварии поздравил клуб с юбилеем и обратился к болельщикам

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Капитан Баварии поздравил клуб с юбилеем и обратился к болельщикам

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Баварии" поздравил клуб с юбилеем и обратился к болельщикам.

Вратарь Мануэль Нойер присоединился к поздравлениям "Баварии" со 125-летием. По его словам, клуб никогда не стареет и никогда не сдаётся. Также Нойер поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Это неописуемое чувство — выигрывать трофеи, и я смог пережить уникальную эпоху с тех пор, как присоединился к "Баварии". Дважды выиграть требл, наш исторический год, когда мы завоевали шесть титулов, 11 чемпионских титулов Бундеслиги — я очень рад быть частью этого клуба, которому сейчас 125 лет, и он не стареет, потому что продолжает набираться сил и никогда не сдаётся.

Поздравляю также болельщиков, которые постоянно и везде поддерживают нашу команду. Все наши трофеи всегда для вас", - сказал Нойер.

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Напомним, что также "Баварию" поздравил президент ФИФА.

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
FC Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
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