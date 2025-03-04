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Боруссия Дортмунд готова снизить цену за свою звезду

Германия

Ожидается, что он уйдет летом

Боруссия Дортмунд готова снизить цену за свою звезду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По данным Sky Germany, дортмундская "Боруссия" ожидает, что вингер Джейми Байно-Гиттенс покинет клуб в летнее трансферное окно, поскольку к нему проявляют интерес несколько топ-клубов.

Несмотря на слабую форму в последнее время, в Дортмунде уже смирились с тем, что Гиттенс, вероятно, уйдет в конце сезона. Они окажутся в невыгодном положении при переговорах, если не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов или хотя бы в Лигу Европы, что вынудит их продать игрока.

Изначально клуб надеялся получить за 20-летнего вингера 100 миллионов евро, но теперь эта сумма считается нереалистичной.

Что касается следующего клуба Гиттенса, то Англия остается его приоритетным направлением, хотя конкретных предложений из АПЛ пока что нет. Ранее интерес к вингеру проявляли "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Челси". Также за ситуацией следит "Бавария", которая рассчитывает, что в случае невыхода "Боруссии" в еврокубки цена на Гиттенса упадет до 60-70 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне Гиттенс сыграл 36 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 4 ассиста.

Читайте такжеБоруссия Дортмунд планирует продажи, если не сможет выйти в ЛЧ на следующий сезон
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Боруссия (Дортмунд) Джейми Байно-Гиттенс
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Источник:
Sky Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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