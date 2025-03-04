Бавария готовит предложение за звезду Борнмута

Джастин Клюйверт проводит лучший сезон в карьере, и его прорыв не остался незамеченным. "Бавария" заинтересована в подписании 25-летнего нидерландца, который стал ключевой фигурой "Борнмута".

Хотя ему не удалось закрепиться в "Роме" и "Лейпциге", в этом сезоне он демонстрирует, что готов к топ-клубу. "Бавария", которая всегда ищет рыночные возможности, считает, что его приход добавит вариативности и динамики в нападении.

Мюнхенцы оценивают возможный трансфер в 40 миллионов евро - сумму, которую они готовы выложить за игрока в расцвете сил и с потенциалом для дальнейшего развития. Клюйверт может закрыть оба фланга атаки, что делает его еще более привлекательным вариантом для "Баварии", которая стремится укрепить состав качественными молодыми исполнителями.

Однако "Борнмут" не намерен легко отпускать одного из своих лидеров. Английский клуб либо попытается сохранить Клюйверта, либо получит за него максимальную выгоду.

Добавим, что в этом сезоне на счету Клюйверта 13 голов и 6 ассистов в 30 матчах за "Борнмут" во всех турнирах.