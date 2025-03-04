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Компани рассказал, что делает Баварию особенной

Германия

Клуб остается традиционным (с)

Компани рассказал, что делает Баварию особенной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Баварии" Венсан Компани поделился своими мыслями о том, что делает его клуб особенным.

"Несмотря на то, что клуб является глобальным и чрезвычайно продвинутым с точки зрения брендинга и коммерческой стороны, он остается традиционным", - отметил Компани. "Куда бы ни поехала "Бавария", она все равно остается клубом, с которым ассоциируются люди из 1990-х, 80-х, 70-х или 60-х годов. Эта традиция живет каждый день в этом клубе".

Компани также подчеркнул, что "Бавария" стремится к успеху в будущем, сохраняя при этом свое наследие.

"Конечно, мы стараемся продолжить следующую главу этого клуба, и вы также чувствуете полную силу и полную преданность достижению футбольного успеха в будущем", - добавил тренер.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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