Компани рассказал, что делает Баварию особенной

Наставник "Баварии" Венсан Компани поделился своими мыслями о том, что делает его клуб особенным.

"Несмотря на то, что клуб является глобальным и чрезвычайно продвинутым с точки зрения брендинга и коммерческой стороны, он остается традиционным", - отметил Компани. "Куда бы ни поехала "Бавария", она все равно остается клубом, с которым ассоциируются люди из 1990-х, 80-х, 70-х или 60-х годов. Эта традиция живет каждый день в этом клубе".

Компани также подчеркнул, что "Бавария" стремится к успеху в будущем, сохраняя при этом свое наследие.

"Конечно, мы стараемся продолжить следующую главу этого клуба, и вы также чувствуете полную силу и полную преданность достижению футбольного успеха в будущем", - добавил тренер.