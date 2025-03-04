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Дэвис: Я вижу себя в Баварии следующие 5 лет или даже дольше
Альфонсо рассказал о своем клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис высказался о продолжении сотрудничества со своим клубом.
"Я очень рад, что продлил контракт с "Баварией". Мы долго к этому шли, но мы выполнили свою работу. Я вижу себя в Мюнхене следующие 5 лет или даже дольше", - сказал футболист.
Напомним, что "Бавария" 4 февраля сообщила, что продлила контракт с Альфонсо Дэвисом до 2030 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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