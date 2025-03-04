Дэвис: Я вижу себя в Баварии следующие 5 лет или даже дольше

Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис высказался о продолжении сотрудничества со своим клубом.

"Я очень рад, что продлил контракт с "Баварией". Мы долго к этому шли, но мы выполнили свою работу. Я вижу себя в Мюнхене следующие 5 лет или даже дольше", - сказал футболист.