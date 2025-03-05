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Спортдир Баварии заявил, что решение по контракту Киммиха будет принято в ближайшее время
Переговоры продолжаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль прокомментировал переговоры с Йозуа Киммихом по поводу нового контракта.
"Как уже было сказано много раз ранее и подтверждено, переговоры между клубом и футболистом до сих пор продолжаются. Мы относимся к Киммиху со всем уважением и благодарностью. Все мы чувствуем, что окончательное решение будет принято уже в ближайшее время", — приводит его слова издание BILD.
Действующий контракт 30-летнего немецкого полузащитника с "Баварией" рассчитан до конца июня 2025 года.
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Напомним, что ранее появлялась информация о том, что миланский "Интер" проявляет интерес к Йозуа Киммиху.
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