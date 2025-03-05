Спортдир Баварии заявил, что решение по контракту Киммиха будет принято в ближайшее время

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль прокомментировал переговоры с Йозуа Киммихом по поводу нового контракта.

"Как уже было сказано много раз ранее и подтверждено, переговоры между клубом и футболистом до сих пор продолжаются. Мы относимся к Киммиху со всем уважением и благодарностью. Все мы чувствуем, что окончательное решение будет принято уже в ближайшее время", — приводит его слова издание BILD.