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Известна позиция спортдира Баварии о продлении контракта с ветераном команды

Германия

Считается, что скоро стороны придут к согласию в этом вопросе

Известна позиция спортдира Баварии о продлении контракта с ветераном команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль прокомментировал продление контракта с Томасом Мюллером.

"Я уверен, что переговоры с Томасом будут самыми короткими из всех, ведь нам не нужно вести с ним серьезную дискуссию о перспективах или что-то подобное. Мы должны принять решение, которое будет лучшим для всех. Мюллер является легендарной фигурой в истории "Баварии". Нам нужно учитывать не только финансовый аспект этого решения".

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Также Эберль отметил, что представители мюнхенского клуба продолжают вести переговоры с Йозуа Киммихом.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Макс Эберль
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Источник:
Bundesliga News in English
Опубликовал: Андрей Журба
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