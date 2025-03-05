Известна позиция спортдира Баварии о продлении контракта с ветераном команды

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль прокомментировал продление контракта с Томасом Мюллером.

"Я уверен, что переговоры с Томасом будут самыми короткими из всех, ведь нам не нужно вести с ним серьезную дискуссию о перспективах или что-то подобное. Мы должны принять решение, которое будет лучшим для всех. Мюллер является легендарной фигурой в истории "Баварии". Нам нужно учитывать не только финансовый аспект этого решения".