Спортивный директор Баварии высказался о будущем Мюллера

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль высказался о контракте Томаса Мюллера.

"Томас - икона ФК "Бавария". Речь идет о его мыслях, о том, как он представляет себе свою роль, а также о наших мыслях. В конце прошлого года состоялся разговор, и мы продолжим его", - сказал Макс.