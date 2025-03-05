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Спортивный директор Баварии высказался о будущем Мюллера
Томас - икона ФК Бавария (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль высказался о контракте Томаса Мюллера.
"Томас - икона ФК "Бавария". Речь идет о его мыслях, о том, как он представляет себе свою роль, а также о наших мыслях. В конце прошлого года состоялся разговор, и мы продолжим его", - сказал Макс.
У Томаса контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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