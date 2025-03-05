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Спортивный директор Баварии высказался о будущем Мюллера

Германия

Томас - икона ФК Бавария (с)

Спортивный директор Баварии высказался о будущем Мюллера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль высказался о контракте Томаса Мюллера.

"Томас - икона ФК "Бавария". Речь идет о его мыслях, о том, как он представляет себе свою роль, а также о наших мыслях. В конце прошлого года состоялся разговор, и мы продолжим его", - сказал Макс.

У Томаса контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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