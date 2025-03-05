  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Агент звезды Байера опроверг слухи о переходе своего клиента в Манчестер Сити
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент звезды Байера опроверг слухи о переходе своего клиента в Манчестер Сити

Германия

Фейковые новости

Агент звезды Байера опроверг слухи о переходе своего клиента в Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно в СМИ появилась информация, что агент звезды "Байера" Флориана Вирца Джованни Бранчини ведет переговоры по трансферу своего клиента в "Манчестер Сити".

Однако, сам Бранчини опроверг эту информацию, назвав ее фейковой. Он заявил, что не имеет никакого отношения к этому.

Вирц в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 ассистов.

Читайте такжеТрубин против Барсы, Ливерпуль в Париже и УПЛ среди недели. Расписание футбола на 3 – 9 марта
По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед хочет подписать звездного нападающего из Бундеслиги
yellow-arrow
Спортивный директор Баварии высказался о будущем Мюллера
yellow-arrow
Известна позиция спортдира Баварии о продлении контракта с ветераном команды
Байер (Леверкузен) Манчестер Сити Флориан Виртц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости