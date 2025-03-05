Агент звезды Байера опроверг слухи о переходе своего клиента в Манчестер Сити

Недавно в СМИ появилась информация, что агент звезды "Байера" Флориана Вирца Джованни Бранчини ведет переговоры по трансферу своего клиента в "Манчестер Сити".

Однако, сам Бранчини опроверг эту информацию, назвав ее фейковой. Он заявил, что не имеет никакого отношения к этому.

Вирц в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 ассистов.