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Агент звезды Байера опроверг слухи о переходе своего клиента в Манчестер Сити
Фейковые новости
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно в СМИ появилась информация, что агент звезды "Байера" Флориана Вирца Джованни Бранчини ведет переговоры по трансферу своего клиента в "Манчестер Сити".
Однако, сам Бранчини опроверг эту информацию, назвав ее фейковой. Он заявил, что не имеет никакого отношения к этому.
Вирц в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 ассистов.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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