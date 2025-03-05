ПСЖ заинтересован в подписании ключевого полузащитника Баварии

"Пари Сен-Жермен" заинтересован в подписании ключевого полузащитника "Баварии".

Согласно информации от авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, 30-летний Йозуа Киммих еще не договорился с мюнхенским клубом о продлении контракта несмотря на то, что он уже получал от них официальное предложение.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поскольку футболист сборной Германии не определился со своим будущим, представители "ПСЖ" провели встречу с его агентом о возможном переходе на правах свободного агента. Также известно, что "Арсенал" участвует в борьбе за Киммиха, впрочем они рассматривают и другие варианты.

Читайте также Один из лидеров Баварии может перебраться в Италию

В этом сезоне Йозуа Киммих принял участие в 36 матчах за "Баварию" во всех турнирах, отметившись одним голом и 10 ассистами. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.