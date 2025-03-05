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Защитник Баварии: Когда соперники играют на нашем поле, они должны чувствовать, что у них нет шансов на победу
Станишич поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Баварии" Йосип Станишич рассказал о своих амбициях и мечтах в мюнхенском клубе.
"Я верю, что у нас есть все необходимое, чтобы стать следующим поколением, которое сможет сформировать клуб. Это моя мечта, моя цель. Когда соперники приходят на наш стадион, они должны чувствовать, что у них нет шансов на победу. Я имею это в себе", - сказал футболист.
Станишич в текущем сезоне сыграл 7 матчей - 350 минут.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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