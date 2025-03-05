Защитник Баварии: Когда соперники играют на нашем поле, они должны чувствовать, что у них нет шансов на победу

Правый защитник "Баварии" Йосип Станишич рассказал о своих амбициях и мечтах в мюнхенском клубе.

"Я верю, что у нас есть все необходимое, чтобы стать следующим поколением, которое сможет сформировать клуб. Это моя мечта, моя цель. Когда соперники приходят на наш стадион, они должны чувствовать, что у них нет шансов на победу. Я имею это в себе", - сказал футболист.