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Спортивный директор Баварии объяснил, почему Тель перешел в Тоттенхэм

Германия

Ситуация развивалась не так, как мы надеялись (с)

Спортивный директор Баварии объяснил, почему Тель перешел в Тоттенхэм

Getty Images / Global Images Ukraine

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Во время зимнего трансферного окна молодой нападающий "Баварии" Матис Тель перешел в английский "Тоттенхэм" на правах аренды. Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль рассказал, почему было принято такое решение.

"Ситуация развивалась не так, как мы надеялись. Иногда приходится принимать жесткие решения, потому что развитие игрока останавливается, и это никого не удовлетворяет", - сказал Макс.

Добавим, что летом "шпоры" могут выкупить Метиса за 55 миллионов евро + 5 млн бонусов. Но последнее слово относительно полноценного трансфера будет за Матисом.

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Бавария (Мюнхен) Матис Тель Тоттенхэм
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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