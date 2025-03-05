Бавария следит за защитником Лейпцига, но клаусула игрока пугает

Мюнхенская "Бавария" активно ищет усиление в линию защиты на летнее трансферное окно, поэтому руководство команды заинтересовались игроком "Лейпцига" Кастелло Лукеба.

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Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль высоко оценивает 22-летнего француза, которого он лично привел в "Лейпциг" из "Лиона" летом 2023 года. Лукеба входит в шорт-лист "Баварии", но его трансфер может оказаться слишком дорогим.

"Лейпциг" установил на своего футболиста отступные: