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Бавария следит за защитником Лейпцига, но клаусула игрока пугает

Германия

Кастелло Лукеба может сменить команду

Бавария следит за защитником Лейпцига, но клаусула игрока пугает

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" активно ищет усиление в линию защиты на летнее трансферное окно, поэтому руководство команды заинтересовались игроком "Лейпцига" Кастелло Лукеба.

Читайте такжеСпортивный директор Баварии объяснил, почему Тель перешел в Тоттенхэм

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль высоко оценивает 22-летнего француза, которого он лично привел в "Лейпциг" из "Лиона" летом 2023 года. Лукеба входит в шорт-лист "Баварии", но его трансфер может оказаться слишком дорогим.

"Лейпциг" установил на своего футболиста отступные:

  • 90 миллионов евро (если трансфер состоится в 2025 году)
  • 80 миллионов евро (2026 год)
  • 65 миллионов евро (2027 год)
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Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Кастелло Лукеба
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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