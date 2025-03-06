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Бавария уже выбрала потенциальную замену Киммиху

Германия

Игрок выступает в Ла Лиге

Бавария уже выбрала потенциальную замену Киммиху

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" уже работает над перестройкой средней линии и внесла Пабло Барриоса из "Атлетико" в список приоритетных целей для замены Йозуа Киммиха, который, вероятно, покинет клуб этим летом.

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Мюнхенцы ищут игрока, способного выполнять его роль в центре поля. Молодой футболист "Атлетико" является одним из вариантов, которые больше всего нравятся руководству и тренерскому штабу Компани.

В свои 21 год Барриос демонстрирует заметный прогресс под руководством Диего Симеоне, закрепившись как важный игрок ротации. Его контракт с "Атлетико" действует до 2028 года, что может усложнить возможные переговоры, но его талант не остался незамеченным на трансферном рынке. "Челси" и "Ливерпуль" также заинтересованы в его подписании, что может создать серьезную конкуренцию за его переход в ближайшие месяцы.

Добавим, что в этом сезоне Барриос отдал 2 ассиста в 28 матчах за "Атлетико" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего испанца в 50 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Йозуа Киммих
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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