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Киммих: Судьба продления контракта с Баварией зависит не от меня

Германия

Один из лидеров команды дал содержательный ответ на вопросы от журналистов

Киммих: Судьба продления контракта с Баварией зависит не от меня

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих после матча с леверкузенским "Байером" (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал ситуацию с его контрактом.

"Я планировал принять решение до международного перерыва, а клуб этого не хотел, я это понимаю. Я действительно ценю то, что они дали мне много времени на размышления. Важно было прекрасно начать этот сезон после тяжелого прошлого сезона и наладить отношения друг с другом. Травма немного осложнила ситуацию, не вдаваясь в подробности".

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"Судьба продления контракта зависит не от меня, а от клуба. Я узнал из новостей то, что предложение нового соглашения было отозвано, мне об этом никто ничего не говорил. Другие клубы также играют важную роль в моем решении относительно будущего. Я не буду называть эти клубы, но решение будет принято вскоре", — добавил Киммих.

Отметим, что действующий контракт Йозуа Киммиха с "Баварией" истекает по завершении этого сезона, поэтому за ним следят европейские топ-клубы во главе с французским "ПСЖ", который уже сделал предложение 30-летнему немцу.

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Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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Источник:
Sky Sport DE
Опубликовал: Андрей Журба
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