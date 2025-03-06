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Бавария сообщила о состоянии Мануэля Нойера после полученной травмы
Пропустит определенное количество матчей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" на официальном клубном сайте сообщила, что капитан Мануэль Нойер получил травму икроножной мышцы.
Немец травмировался во время празднования второго гола "Баварии" в ворота "Байера". После этого опытный голкипер был вынужден покинуть поле. У Нойера диагностировали разрыв мышечных волокон в правой икре.
Возвращение 38-летнего вратаря до международной паузы пока выглядит маловероятным. Нойер пропустит не только ответный матч против "Байера", но и поединки Бундеслиги против "Бохума", "Униона" и "Санкт-Паули".
Добавим, что в этом сезоне Мануэль Нойер провел 33 матча за "Баварию" во всех турнирах, сохранив собственные ворота сухими в 18 поединках.
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