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Бавария сообщила о состоянии Мануэля Нойера после полученной травмы

Германия

Пропустит определенное количество матчей

Бавария сообщила о состоянии Мануэля Нойера после полученной травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" на официальном клубном сайте сообщила, что капитан Мануэль Нойер получил травму икроножной мышцы.

Немец травмировался во время празднования второго гола "Баварии" в ворота "Байера". После этого опытный голкипер был вынужден покинуть поле. У Нойера диагностировали разрыв мышечных волокон в правой икре.

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Возвращение 38-летнего вратаря до международной паузы пока выглядит маловероятным. Нойер пропустит не только ответный матч против "Байера", но и поединки Бундеслиги против "Бохума", "Униона" и "Санкт-Паули".

Добавим, что в этом сезоне Мануэль Нойер провел 33 матча за "Баварию" во всех турнирах, сохранив собственные ворота сухими в 18 поединках.

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Лига чемпионов
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Источник:
FC Bayern
Опубликовал: Алексей Полищук
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