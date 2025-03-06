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Шальке не оставляет надежд назначить главным тренером легенду Реала

Германия

Он также играл за немецкий клуб

Шальке не оставляет надежд назначить главным тренером легенду Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации BILD, "Шальке" до сих пор рассматривает возможность пригласить Рауля Гонсалеса на должность главного тренера команды.

Перед тем, как назначить Киса ван Вондерена после увольнения Карела Гераертса, клуб дважды пытался убедить своего бывшего нападающего возглавить команду - в мае и сентябре. Однако испанец не захотел браться за работу посреди сезона. Впрочем, шансы на его приход еще остаются.

Контракт Рауля с дублем "Реала" (Кастилья) завершается летом, и ожидается, что он покинет мадридский клуб в поисках нового вызова. Если "Шальке" решит расстаться с ван Вондереном после сезона, они снова попытаются пригласить Рауля.

Добавим, что после 24 сыгранных матчей "Шальке" занимает 12 место в турнирной таблице Бундеслиги 2.

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Шальке (Гельзенкирхен) Реал (Мадрид) Рауль Гонсалес Бланко
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Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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