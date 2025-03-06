Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шальке не оставляет надежд назначить главным тренером легенду Реала
Он также играл за немецкий клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации BILD, "Шальке" до сих пор рассматривает возможность пригласить Рауля Гонсалеса на должность главного тренера команды.
Перед тем, как назначить Киса ван Вондерена после увольнения Карела Гераертса, клуб дважды пытался убедить своего бывшего нападающего возглавить команду - в мае и сентябре. Однако испанец не захотел браться за работу посреди сезона. Впрочем, шансы на его приход еще остаются.
Контракт Рауля с дублем "Реала" (Кастилья) завершается летом, и ожидается, что он покинет мадридский клуб в поисках нового вызова. Если "Шальке" решит расстаться с ван Вондереном после сезона, они снова попытаются пригласить Рауля.
Добавим, что после 24 сыгранных матчей "Шальке" занимает 12 место в турнирной таблице Бундеслиги 2.
Популярное сейчас
- "Буквально перед ударом...". Зеленский отреагировал на обстрел отеля в Кривом Роге
- "Футбол - это не об идеальности". Трубин - о поражении от Барселоны
- Отскок года в Париже, 9-месячный бан Фонсеки и фиаско Алонсо. Главные новости за 5 марта
- Бавария готовит предложение за звезду Борнмута
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО