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Боруссия заинтересована в трансфере брата Джуда Беллингема
Может вскоре сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Джоб Беллингем, младший брат Джуда Беллингема и игрок "Сандерленда", привлек внимание нескольких европейских клубов, особенно в Бундеслиге, где его брат сделал себе имя перед переходом в "Реал Мадрид".
В 19 лет он уже демонстрирует зрелость в Чемпионшипе, что делает его привлекательным вариантом для топовых команд. Основными претендентами на полузащитника являются "Боруссия Дортмунд" и "РБ Лейпциг".
Дортмундцы имеют преимущество, ведь уже развили талант Джуда, и их стратегия работы с молодыми игроками идеально подходит для Джоба. Он может получить там необходимое доверие и игровую практику, что ускорит его прогресс. В то же время "Лейпциг" тоже не хочет отставать и рассматривает Беллингема как перспективное усиление.
"Сандерленд" вряд ли сможет его удержать, поэтому летний трансфер кажется неизбежным.
Добавим, что в этом сезоне на счету Джоба 4 гола и 3 ассиста в 31 матче во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.
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