Бавария планирует подписать новый контракт со своим ключевым хавбеком

Йозуа Киммих, один из ключевых игроков мюнхенской "Баварии", может подписать новый контракт с клубом.

Как пишет Bayern & Germany, переговоры между сторонами прошли успешно, и уже на этой неделе ожидается официальное объявление о продолжении сотрудничества.

Ожидается, что Киммих подпишет новое соглашение сроком на 4 года - до 2029 года.

В этом сезоне Йозуа Киммих принял участие в 37 матчах за "Баварию" во всех турнирах, отметившись одним голом и 10 ассистами.