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Бавария планирует подписать новый контракт со своим ключевым хавбеком

Германия

Об этом пишет Bayern & Germany

Бавария планирует подписать новый контракт со своим ключевым хавбеком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Йозуа Киммих, один из ключевых игроков мюнхенской "Баварии", может подписать новый контракт с клубом.

Как пишет Bayern & Germany, переговоры между сторонами прошли успешно, и уже на этой неделе ожидается официальное объявление о продолжении сотрудничества.

Ожидается, что Киммих подпишет новое соглашение сроком на 4 года - до 2029 года.

В этом сезоне Йозуа Киммих принял участие в 37 матчах за "Баварию" во всех турнирах, отметившись одним голом и 10 ассистами.

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Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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