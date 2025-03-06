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Бавария планирует подписать новый контракт со своим ключевым хавбеком
Об этом пишет Bayern & Germany
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Йозуа Киммих, один из ключевых игроков мюнхенской "Баварии", может подписать новый контракт с клубом.
Как пишет Bayern & Germany, переговоры между сторонами прошли успешно, и уже на этой неделе ожидается официальное объявление о продолжении сотрудничества.
Ожидается, что Киммих подпишет новое соглашение сроком на 4 года - до 2029 года.
В этом сезоне Йозуа Киммих принял участие в 37 матчах за "Баварию" во всех турнирах, отметившись одним голом и 10 ассистами.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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