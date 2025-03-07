Бавария договорилась о продлении контракта с опытным полузащитником

Мюнхенская "Бавария" договорилась о продлении контракта со своим опытным полузащитником.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 30-летний Йозуа Киммих согласовал с клубом условия продления контракта на четыре года. Стороны договорились о новом соглашении, которое будет действовать до конца июня 2029 года. Переговоры прошли положительно, официальное объявление состоится уже в ближайшее время.

Отмечается, что переговоры между Киммихом и другими европейскими клубами никогда не были на продвинутых стадиях, ведь главным приоритетом для футболиста сборной Германия была и остается "Бавария".

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Ранее сообщалось об интересе к Йозуа Киммиху со стороны "Пари Сен-Жермен".