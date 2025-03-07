  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия Д презентовала специальную форму, в которой сыграет в следующем матче Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Д презентовала специальную форму, в которой сыграет в следующем матче Бундеслиги

Германия

Дань богатой клубной истории

Боруссия Д презентовала специальную форму, в которой сыграет в следующем матче Бундеслиги

Фото - Сайт Боруссії Дортмунд

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" выпустила новую специальную форму, вдохновленную сезоном 1994/95, когда клуб впервые за 32 года выиграл титул Бундеслиги. В ней "шмели" сыграют в следующем матче Бундеслиги против "Аугсбурга".

Яркий комплект неоново-желтого цвета с черными и белыми вставками разработан для полевых игроков, а форма вратаря имеет фиолетовый цвет. Цена такой футболки в официальном фан-шопе "шмелей" составляет 95 евро.

Таким образом клуб совместно с Puma решил возродить особый дух 1990-х годов, когда на футбольном поле нужно было быть смелыми и сумасшедшими в положительном смысле этого слова. Все объединилось под лозунгом "Осмелься выделиться".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч между "Боруссией Д" и "Аугсбургом" состоится в субботу, 8-го марта. Начало игры в 16:30 по киевскому времени.

Отметим, что команда Нико Ковача пока занимает десятое место в Чемпионате Германии с 35 очками после 24 туров.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити имеет преимущество в борьбе за лидера Байера
yellow-arrow
Главный тренер Баварии высказался о плотном графике команды
yellow-arrow
Бавария договорилась о продлении контракта с опытным полузащитником
Боруссия (Дортмунд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Borussia Dortmund
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости