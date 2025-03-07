Боруссия Д презентовала специальную форму, в которой сыграет в следующем матче Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" выпустила новую специальную форму, вдохновленную сезоном 1994/95, когда клуб впервые за 32 года выиграл титул Бундеслиги. В ней "шмели" сыграют в следующем матче Бундеслиги против "Аугсбурга".

Яркий комплект неоново-желтого цвета с черными и белыми вставками разработан для полевых игроков, а форма вратаря имеет фиолетовый цвет. Цена такой футболки в официальном фан-шопе "шмелей" составляет 95 евро.

Таким образом клуб совместно с Puma решил возродить особый дух 1990-х годов, когда на футбольном поле нужно было быть смелыми и сумасшедшими в положительном смысле этого слова. Все объединилось под лозунгом "Осмелься выделиться".

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Матч между "Боруссией Д" и "Аугсбургом" состоится в субботу, 8-го марта. Начало игры в 16:30 по киевскому времени.

Отметим, что команда Нико Ковача пока занимает десятое место в Чемпионате Германии с 35 очками после 24 туров.