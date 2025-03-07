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Главный тренер Баварии высказался о плотном графике команды

Германия

А также о матче против "Бохума"

Главный тренер Баварии высказался о плотном графике команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани пообщался с журналистами на пресс-конференции накануне матча против "Бохума", где поделился мнением относительно графика матчей.

"У нас такая ситуация в календаре, как и в прошлом раунде против "Селтика". Вы либо играете два матча за шесть дней, либо за восемь. И еще между ними есть третья игра в лиге. Это уже второй раз у нас шестидневный график. Некоторые команды играют в ритме шести дней, некоторые - восьми.

Мы хотим быть свежими к каждому матчу. Это не выбор, а необходимость - правильно распределять нагрузку в течение дня. Речь идет о ротации и свежести. А вопрос ментальности - это как вы к этому готовитесь, чтобы не было никаких изменений в подходе с мыслями о "Бохуме".

Мы находимся там, где находимся в таблице, потому что подходим ко всем матчам одинаково и не видим разницы между "Дортмундом" и "Бохумом". Но мы не можем изменить календарь и не расстраиваемся из-за этого. Принимаем ситуацию такой, как она есть", - сказал Компани.

Добавим, что поединок против "Бохума" состоится 8 марта, тогда как ответный матч 1/8 ЛЧ против "Байера" запланирован на 11 марта.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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