Бундеслига. 25-й тур

Менхенгладбах, Боруссия-Парк

Боруссия М – Майнц 1:3

Голы: Лаймер 73 – Небель 39, Кор 48, Амири 77

"Майнц" продолжает методично разбираться с прямыми конкурентами за еврокубки, расчищая себе путь наверх. В новом году успели разобраться со "Штутгартом", на прошлой неделе в Лейпциге Амири и Буркардт вынесли команду Марко Розе. 4-й жертвой кряду в Бундеслиге стала "Боруссия" Менхенгладбах, переживающая свой лучший сезон за последние годы.

Шутки шутками, а "карнавальники" так и в Лиге Чемпионов дебютируют. У Бо Хенриксена больше очков в среднем за матч в клубе, чем у Клоппа или Тухеля. А последние недели команда демонстрирует и игровой рост на фоне того, как соперники устраивают черепашьи гонки/игру в поддавки.

"Майнц" всегда был крепок без мяча и их средний/низкий блок – их трейдмарк. В придачу к ним шли стандарты и опасные контратаки, когда Йонас Буркардт в форме и здоров. Проблемой были взломы таких же парковщиков, как они сами. Только вот проблему, похоже, Хенриксен научился решать.

Сильная форма Пауля Небеля (3 матча с результативными действиями кряду, два дубля в последнем месяце прошлого года) – один из признаков того, что позиционная атака "Майнца" существует и она неплоха. В то время как Буркардт в духе Ваната расчищает зоны, а Ли Чжэ Сон умело связывает полузащиту и атаку, Небель постоянно врывается в штрафную вторым темпом и взламывает блоки соперника.

Так было и сегодня до перерыва, когда Пауль открыл счет под занавес тайма. Прошла быстрая комбинация всей тройки атаки. А дальше нужно сказать о Надиме Амире. Экс-плеймейкер "Байера" демонстрирует реальное лидерство несколько недель подряд. Доказывает, что у "Майнца" несколько вожаков и их атака диверсифицирована. И роскошно создал второй гол на стандарте, без разбега навесил на неожиданно ворвавшегося Кора. И под конец после стенки с Ли Чжэ Соном разрядил пушку и в корне зарубил попытки камбека хозяев.

Главное, чтобы Центнер больше не привозил, и сказка "Майнца" с квалификацией в Европу, а то и в саму ЛЧ, имеет все шансы на осуществление. Самый эффективный шот-стоппер лиги чудил в каждом из таймов. Сначала отбил мягкий удар Кляйндинста в перекладину (обязан был фиксировать). Затем помог Лаймеру отличиться, снова неуверенно сыграв за пределами линии.

Боруссия: Омлин – Ульрих (Нетц, 74), Эльведи, Фридрих, Лайнер – Вайгль, Зандер (Фукуда, 74) – Хак (Нойхаус, 74), Штегер (Плеа, 56), Нгуму – Кляйндинст

Майнц: Центнер – Кор, Йенц, да Коста (Ханче-Ольсен, 64) – Мвене, Амири (Мэлоуни, 87), Сано, Каси (Видмер, 87) – Ли Чжэ Сон (Зиб, 87), Небель – Буркардт (Вайпер, 70)