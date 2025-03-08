Экс-защитник "Ливерпуля" близок к возвращению на поле до конца сезона.

Немецкий журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг сообщил, что Озан Кабак может вернуться в состав "Хоффенхайма" ближе к концу сезона.

В июне 2024 года защитник порвал кресты.

"Хоффенхайм надеется, что он полностью восстановится и восстановит полную форму. В настоящее время планируется, что он будет частью команды на предстоящий сезон и у него есть контракт до 2026 года", - написал Плеттенберг.

Озан Кабак присоединился к "Хоффенхайму" в сезоне 2022/23 за 7 млн евро.

Напомним, что турецкий защитник играл в "Ливерпуле" во второй части сезона 2020/21 на правах аренды из "Шальке".