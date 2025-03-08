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Бундеслига. Охмеленная успехом Бавария, демотивированный Байер и ожидаемая сенсация в Дортмунде
Бавария проиграла, ведя 2:0, Аугсбург впервые за 10 лет выиграл в Дортмунде
Фото: imago
"Бавария" после разгрома "Байера" в ЛЧ позволила себе выйти резервом на "Бохум". И даже с Геррейру в роли десятки и с Станишичем в центре обороны легко разделывались с аутсайдером. Рафа Геррейру неожиданно оформил дубль, в том числе второй мяч положил головой. А между его точными ударами Гнабри пробивал 11-метровый, но промахнулся.
Все шло слишком хорошо, пока гости не включились с их железной волей и опасными стандартами. И пока Пальинья не заработал удаление за жестокий фол в центре поля. Уже на старте второго тайма счет был равный: Пасслак со стандартов ассистировал сначала Медичу, а потом и Сиссоко. А в конце встречи Беро вырвал для недавно еще последней команды Бундеслиги суперважные 3 пункта.
Отрыв "Баварии" при этом нисколько не пострадал, ведь демотивированный последними матчами с мюнхенцами "Байер" тоже бесславно проиграл. "Вердеру", который до того шел на серии из 5 поражений. И в процессе потерял Флориана Виртца, который травмировал голеностоп и с обратной заменой ушел с поля. Ошибка Эрмосо стоила пропущенного в дебюте, в атаке команда Хаби Алонсо выглядела безидейно, а в концовке резкий Нджинма улетел в контратаку и удвоил перевес Бремена. Без Виртца камбек с 0:3 выглядит уже абсолютно нереальным.
Еще один безнадежный аутсайдер "Хольштайн" пытался сломить тренд тура на выездной успех. И в Киле они были близки к тому, чтобы в очередной раз фрустрировать "Штутгарт", который с дебюта второй половины играл в меньшинстве из-за удаление Стергиу. Скрибски снова феерил, и вслед за дублем "Баварии" положил два и "швабам". Но Демирович с ассиста Вольтемаде уберег для "Штутгарта" пункт. У Ника третье результативное действие в 4 последних турах, у Эрмедина – первый гол за 10 матчей.
Ожидаемо провалилась дома "Боруссия". "Аугсбург" припарковал солидный автобус, сыграв на ноль в пятом туре кряду. А Гауэлеу после стандарта забил невероятным ударом головой. Решающий ассист на счету экс-дортмундца Вольфа. А "Боруссия" и "Аугсбург" теперь еще и соседи по таблице.
По идентичному сценарию с игрой в Дортмунде развивался и матч "Вольфсбурга" и "Санкт-Паули". Новичок солидно защищался и не давал "волкам" пространства, и тоже забил со стандартного положения. ЦЗ Сибе ван дер Хейден отличился с углового. Но в концовке сам же ван дер Хейден привез пенальти, и Амура сравнял. Не дав Гамбургу добыть 4-ю выездную победу в шести матчах 25-го тура.
Бундеслига. 25-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Бохум 2:3
Голы: Геррейру 14, 28 – Медич 31, Сиссоко 51, Беро 71
Удаление: Пальинья 42
На 22-й минуте Гнабри не реализовал пенальти
Бавария: Урбиг – Ито (Киммих, 76), Дайер, Станишич, Боэ (Лаймер, 63) – Горецка, Пальинья – Гнабри (Мусиала, 63), Геррейру, Сане (Олисе, 63) – Мюллер (Кейн, 62)
Бохум: Хорн – Виттек (Машович, 88), Бернарду, Медич, Эрманн, Пасслак (Гамбоа, 82) – Краус, Сиссоко, Беро (Лосилла, 88) – Масурас (Брошински, 73), Хофманн
Леверкузен, БайАрена
Байер – Вердер 0:2
Голы: Шмидт 7, Нджинма 90+4
Байер: Градецки – Эрмосо, Та, Тапсоба (Мукиеле, 46) – Телла, Гарсия, Джака (Паласиос, 46), Артур (Фримпонг, 65) – Буэндиа (Виртц, 46, Гримальдо, 60), Адли – Шик
Вердер: Цеттерер – Юнг, Велькович, Пипер – Агу, Шмид, Линен (Биттенкурт, 78), Стаге, Вайзер – Силва (Грюлль, 78), Берк (Нджинма, 69)
Киль, Хольштайн-Штадион
Хольштайн – Штутгарт 2:2
Голы: Скрибски 30, 46 – Левелинг 15, Демирович 55
Удаление: Стергиу 52 (Штутгарт)
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия – Аугсбург 0:1
Гол: Гауэлеу 23
Вольфсбург, Фольксваген Арена
Вольфсбург – Санкт-Паули 1:1
Голы: Амура 70 (п) – ван дер Хейден 38
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