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Впервые за 18 лет. Гранды Бундеслиги проиграли в одном туре
Это очень удивительно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гранды Бундеслиги проиграли в одном туре впервые за 18 лет.
8 марта "Бавария", "Боруссия Д" и "Байер" проиграли свои матчи в одном туре чемпионата Германии. В последний раз такое было в сезоне 2006/07.
Также Opta сообщает, что впервые в истории Бундеслиги три клуба проиграли в одном туре домашние матчи.
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Напомним, что "Бавария" уступила "Бохуму" (2:3), "Байер" проиграл "Вердеру" (0:2), а "Боруссия Д" оказалась слабее "Аугсбурга" (0:1).
Для "Баварии" и "Байера" это второе поражение в сезоне. "Боруссия Д" уступила 10-й раз.
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