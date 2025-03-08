Впервые за 18 лет. Гранды Бундеслиги проиграли в одном туре

Гранды Бундеслиги проиграли в одном туре впервые за 18 лет.

8 марта "Бавария", "Боруссия Д" и "Байер" проиграли свои матчи в одном туре чемпионата Германии. В последний раз такое было в сезоне 2006/07.

Также Opta сообщает, что впервые в истории Бундеслиги три клуба проиграли в одном туре домашние матчи.

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Напомним, что "Бавария" уступила "Бохуму" (2:3), "Байер" проиграл "Вердеру" (0:2), а "Боруссия Д" оказалась слабее "Аугсбурга" (0:1).

Для "Баварии" и "Байера" это второе поражение в сезоне. "Боруссия Д" уступила 10-й раз.