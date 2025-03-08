  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Впервые за 18 лет. Гранды Бундеслиги проиграли в одном туре
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые за 18 лет. Гранды Бундеслиги проиграли в одном туре

Германия
Обновлено

Это очень удивительно

Впервые за 18 лет. Гранды Бундеслиги проиграли в одном туре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гранды Бундеслиги проиграли в одном туре впервые за 18 лет.

8 марта "Бавария", "Боруссия Д" и "Байер" проиграли свои матчи в одном туре чемпионата Германии. В последний раз такое было в сезоне 2006/07.

Также Opta сообщает, что впервые в истории Бундеслиги три клуба проиграли в одном туре домашние матчи.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Бавария" уступила "Бохуму" (2:3), "Байер" проиграл "Вердеру" (0:2), а "Боруссия Д" оказалась слабее "Аугсбурга" (0:1).

Для "Баварии" и "Байера" это второе поражение в сезоне. "Боруссия Д" уступила 10-й раз.

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Охмеленная успехом Бавария, демотивированный Байер и ожидаемая сенсация в Дортмунде
yellow-arrow
Экс-защитник Ливерпуля близок к возвращению на поле до конца сезона
yellow-arrow
Бундеслига. Боруссия М – Майнц 1:3. Карнавальники рвутся в еврокубки
Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Бундеслига Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OptaFranz
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости