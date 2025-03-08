Бундеслига. 25-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – РБ Лейпциг 0:0

После поражения дома "Майнцу" команду Марко Розе ждала встреча с еще одним конкурентом за еврокубки в лице "Фрайбурга". Который 5 туров не пропускал, 4 из них выиграл и шел впереди РБЛ с двумя очками отрыва. Казалось бы, большего красного флага для "быков" и не придумаешь.

И желания у гостей было хоть отбавляй. Только вот импотенция в атаке никуда не подевалась. А против такой защиты "Фрайбурга" шансов не было словно с самого стартового свистка. Все старались для шестого сухаря Ноа Атуболу, которому для рекорда даже не пришлось всерьез потрудиться.

Все сделала его супердисциплинированные партнеры по команде, сожравшие и Симонса своими компактными 4-4-2, и оставившие в тени обоих звездных форвардов "быков". Традиционно для последних недель и мяч вперед "РБ Лейпциг" плохо доставлял, а там в редкие моменты свободы ошибались Симонса и Шешко. За всех снова отдувался Опенда: и мяч придерживал вместо Шешко в финальной трети, и отдавал острые пасы за приунывшего Хави.

Так за первый тайм Опенда неплохо прострелил на Баку, и корпусом прикрыл мяч для Гертруйды перед тем, как запустить нидерландца вперед в чужой штрафной. Но "Фрайбург" в редкие моменты, когда их полузащиту проходили, образцово защищался последней линией. У Гинтера и Сильдийи по паре своевременных подкатов/блоков, которые оставили гостей вообще без моментов с игры. Единственный шанс за 90 минут имел Орбан с корнера.

Так что 0:0. Третьи нули за 6 туров для "Лейпцига". Шестой сухарь "Фрайбурга" подряд. И благодарные "Майнц" с "Айнтрахтом", которые закрепились в топ-4. "Майнц" с тремя очками отрыва, "орлы" могут увеличить отрыв до +4, если завтра осилят "Унион". А у команды Розе в финальных 9 турах еще Дортмунд, Гладбах, "Вольфсбург", "Айнтрахт", "Бавария" и "Штутгарт". Короче говоря, попадание в топ-4 будет настоящим чудом.

Фрайбург: Атуболу – Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Сильдийя – Остерхаге, Эггештайн – Динкчи (Грифо, 46), Хелер, Доан – Адаму (Бесте, 75)

РБ Лейпциг: Гулачи – Битшиабу (Лукеба, 78), Орбан, Гертруйда – Раум, Вермерен (Зайвальд, 56), Кампль (Айдара, 46), Баку – Симонс (Гомис, 88) – Шешко (Поульсен, 78), Опенда