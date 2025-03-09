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Венсан Компани после поражения от Бохума: Не будем искать оправданий
Комментарий главного тренера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани прокомментировал поражение "Баварии" от "Бохума".
По словам бельгийского специалиста, не нужно искать оправданий в поражении. Клуб вдесятером мог победить.
"Поздравляем "Бохум". Мы не будем искать оправданий, мы проиграли. Мы проанализируем это, мы должны взять на себя ответственность за это. Важно сосредоточиться на реакции.
Даже вдесятером мы должны стремиться выиграть игру или, по крайней мере, не проиграть ее. Мы этого не достигли. "Бохум" заслужил чувство победы, я знаю, сколько энергии это требует. Теперь дело за следующей игрой для нас", - сказал Компани.
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Напомним, что "Бавария" уступила "Бохуму" в 25-м туре Бундеслиги со счётом 2:3. Видеообзор матча смотрите на сайте.
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