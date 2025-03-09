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Нико Ковач прокомментировал поражение Аугсбургу

Германия

Он остался недовольным

Нико Ковач прокомментировал поражение Аугсбургу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач прокомментировал поражение "Аугсбургу".

Специалист отметил важность игры, но сказал, что команда была не готова к победе и не проявила нужных качеств.

"За 90 минут сегодня мы вообще не показали, что хотим выиграть игру. Этого было слишком мало. Игра была слишком медленной, вялой, тяжеловесной. Мы не создали ни одного момента, не играли глубоко. Все было вялым, и так в Бундеслиге не выиграть

Отношение имеет решающее значение. Как мне подходить к игре? Сегодня была важная игра — особенно с учетом сегодняшних результатов.

Готовность бежать, страсть, интенсивность и агрессивность всегда являются для меня мерилом всего. Затем следует игровая составляющая, но сегодня мы не проявили этих качеств, и тогда становится сложно с точки зрения игры", - заметил Ковач.

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Напомним, "Боруссия" уступила "Аугсбургу" со счётом 0:1 и занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Источник:
Sky Sports Germany
Опубликовал: Владислав Прийменко
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