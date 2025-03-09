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Хаби Алонсо после поражения Вердеру: Пытаюсь забыть обо всем этом
Тренер был подавленным
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал поражение "Вердеру" в Бундеслиге.
По его словам, матч для команды сложился неудачно.
"Сегодня все было плохо, все. Результат был плохим, мы были плохими, мои решения были неудачными. Надеюсь, у нас больше никогда не будет такого дня.
Я еду домой и пытаюсь забыть обо всем этом. Мы должны вернуться и мыслить позитивно. Вера важна". – сказал Алонсо.
В матче также травмировался нападающий Флориан Вирц. Хаби Алонсо не знает, насколько серьёзное повреждение.
"Я еще не смог поговорить с Фло Вирцом. Его уже не было, он направлялся в больницу. В настоящее время он там, его обследуют. Я пока не могу сказать, что это такое. Теперь нам придется ждать час за часом", - сказал Алонсо.
Напомним, что "Байер" уступил "Вердеру" со счётом 0:2.
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