Хаби Алонсо после поражения Вердеру: Пытаюсь забыть обо всем этом

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал поражение "Вердеру" в Бундеслиге.

По его словам, матч для команды сложился неудачно.

"Сегодня все было плохо, все. Результат был плохим, мы были плохими, мои решения были неудачными. Надеюсь, у нас больше никогда не будет такого дня.

Я еду домой и пытаюсь забыть обо всем этом. Мы должны вернуться и мыслить позитивно. Вера важна". – сказал Алонсо.