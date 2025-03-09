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Бундеслига. Айнтрахт – Унион 1:2. Проиграли сами себе
Франкфурт без очков третий тур кряду
Фото: imago
Бундеслига. 25-й тур
Франкфурт, Дойче Банк Арена
Айнтрахт – Унион 1:2
Голы: Батшуайи 13 – Кверфельд 62, Чжон Ву Ен 78
На 90+5 Экитике не реализовал пенальти
"Айнтрахт" впервые за 3 года уступает в трех матчах кряду. Вслед за "Бавария" и "Байером" проиграв и скромному "Униону". В матче, в котором все складывало в пользу Франкфурта, хозяева умудрились проиграть. В каком-то смысле самим себе. Ведь берлинцы каждый раз оставляли "орлам" возможность вернуться в игру.
Между матчами ЛЕ с "Аяксом" Дино Топмеллер ожидаемо обратился к ротации. Хейлунд в центре поля, Узун, Баойя и Шаиби впереди, Батшуайи на острие. Браун в старте. 6 изменений – много. Ими можно было бы оправдать неудачу. Но шутка в том, что слили матч хозяева в отрезок, когда все лидеры повыходили с замен.
В каком-то смысле это хрестоматийный матч на тему возможности тренера влиять на игру через замены. Топмеллер только навредил своей команде. Лидеры Экитике и Гетце так и не вошли в игру (и были заметно измотанными физически), не интегрированный в систему Ваи растворился. Баумгартнер же и козырь в виде Холлербаха приберег с лавки, явно собираясь прибавлять на финише. Зная об трудностях "Айнтрахта" в последние полчаса игры.
И почувствовал, что этим вечером можно попробовать и сыграть на победу, видя, как во втором тайме игра полностью переменилась. И ставка сработала – Чжон Ву Ен принес победный гол, выйдя вместо классического опорника Хаберера. Разные уровни матч-менеджмента, две крайности.
"Айнтрахт" не только невероятно нелепо защищался. Так два ЦЗ одновременно пошли в единоборстве после выноса от ворот гостей. И оставили для Чжон Ву Ена дыру в центре защиты и коридор для решающего гола. Но и ментально провалил матч. Хотя "Унион" оставлял шансы.
Мяч Холлербаха стал бы точной, но арбитр нашел игру рукой на стадии зачатка атаки и гол отменил. Затем еще и Дуки сыграл рукой и в компенсированное время дал Экитике шанс зацепиться хотя бы за пункт. Но Юго в решающий момент бесхитростно пробил с точки.
1:2. "Орлы" снова провалились. И поддержали безумный тренд тура. Все команды из топ-10, кроме одной, потеряли очки. Единственным счастливчиком оказался "Майнц", перегнавший "Айнтрахт" в таблице и заняв третье место.
Айнтрахт: Трапп – Браун, Тута, Коллинз, Кристенсен – Хейлунд, Ларссон (Эбимбе, 79) – Шаиби (Ваи, 71), Узун (Кнауфф, 79), Боайя (Гетце, 60) – Батшуайи (Экитике, 60)
Унион: Реннов – Лейте, Кверфельд, Дуки – Юранович, Тузар (Шефер, 55), Хедира, Хаберер (Чжон Ву Ен, 71), Триммель (Роте, 71) – Илич (Любичич, 84), Скарке (Холлербах, 55)
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