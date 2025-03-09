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"Тренер точно не виноват": Директор Боруссии Д защитил Нико Ковача после поражения Аугсбургу
Нельзя все изменить за несколько недель
Фото - Сайт Боруссії Д - www.bvb.de
Директор дортмундской "Боруссии" Ларс Рикен защитил главного тренера команды Нико Ковача после очередного поражения "шмелей" – на этот раз против "Аугсбурга" дома
“Нико Ковач не может сделать так, чтобы это несоответствие, которое, к сожалению, уже было во время Эдина Терзича и Нури Шахина, исчезло в течение нескольких недель.
При Нико уже была тенденция к прогрессу. Мы видели это в победе 3:0 в Лиссабоне, 2:0 против "Санкт-Паули", а также победе 6:0 против "Униона". Тренер точно не виноват!” – сказал Рикен для BILD.
Под руководством Ковача "шмели" провели восемь матчей. За этот промежуток они одержали три победы, дважды сыграли вничью и трижды проиграли.
Сейчас "Боруссия" идет на 10 месте в чемпионате Германии. Следующий матч в рамках Бундеслиги "шмели" проведут 15 марта против "Лейпцига" в гостях. Также 12 марта команда Ковача сыграет в Лилле в Лиге чемпионов.
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