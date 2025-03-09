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Бундеслига. Хоффенхайм – Хайденхайм 1:1. Ни один аутсайдер не остался без очков

Германия

Хоффенхайму еще повезло избежать поражения

Бундеслига. Хоффенхайм – Хайденхайм 1:1. Ни один аутсайдер не остался без очков

Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 25-й тур

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Хайденхайм 1:1

Голы: Табакович 34 – Зивзивадзе 65

Хоффенхайм: Бауманн – Жандре (Гайгер, 69), Эстигор, Чавес, Кадержабек – Самассеку (Акпогума, 5) – Беккер, Бишоф – Крамарич – Орбан (Туре, 80), Табакович

Хайденхайм: Мюллер – Буш, Зирслебен (Зивзавидзе, 46), Майнка, Траоре – Шеппнер, Гимбер, Дорш (Ваннер, 70) – Бек – Пирингер (Конте, 85), Хонзак

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