Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Хоффенхайм – Хайденхайм 1:1. Ни один аутсайдер не остался без очков
Хоффенхайму еще повезло избежать поражения
Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 25-й тур
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм – Хайденхайм 1:1
Голы: Табакович 34 – Зивзивадзе 65
Хоффенхайм: Бауманн – Жандре (Гайгер, 69), Эстигор, Чавес, Кадержабек – Самассеку (Акпогума, 5) – Беккер, Бишоф – Крамарич – Орбан (Туре, 80), Табакович
Хайденхайм: Мюллер – Буш, Зирслебен (Зивзавидзе, 46), Майнка, Траоре – Шеппнер, Гимбер, Дорш (Ваннер, 70) – Бек – Пирингер (Конте, 85), Хонзак
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Колос определился с кандидатами на должность главного тренера, - Источник
- Черноморец будет продан. Известен покупатель клуба, - Источник
- Александрия пополнится еще одним игроком Динамо Киев, - Источник
- Бундеслига. Охмеленная успехом Бавария, демотивированный Байер и ожидаемая сенсация в Дортмунде
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000