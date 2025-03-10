Не сыграет против Баварии в Лиге чемпионов. Главная звезда Байера выбыл на несколько недель

Главная звезда леверкузенского "Байера" выбыл на несколько недель из-за серьезной травмы.

В сообщении от клуба говорится о том, что после прохождения МРТ Флориану Виртцу было диагностировано повреждение лодыжки, которое он получил в матче 25-го тура Бундеслиги против "Вердера" (0:2). Известно, что теперь 21-летний футболист сборной Германии пропустит несколько недель, но точный срок восстановления игрока не называется.

Таким образом можно констатировать тот факт, что Виртц пропустит ответный матч против мюнхенской "Баварии" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре "фармацевты" уступили "красным" со счетом 3:0 на "Альянц Арене".

Florian #Wirtz wird mit einer Sprunggelenksverletzung mehrere Wochen ausfallen. Gute Besserung und komm noch stärker zurück, Flo! ????#Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/10PhlAygN6 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) March 10, 2025

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Добавим, что в этом сезоне Флориан Виртц отметился 15 голами и 13 ассистами в 39 матчах за "Байер" во всех турнирах.