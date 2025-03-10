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Не сыграет против Баварии в Лиге чемпионов. Главная звезда Байера выбыл на несколько недель

Германия

Атакующий полузащитник получил повреждение в последнем матче Бундеслиги

Не сыграет против Баварии в Лиге чемпионов. Главная звезда Байера выбыл на несколько недель

Фото - Сайт Bayer 04 Leverkusen

Новина українською

Главная звезда леверкузенского "Байера" выбыл на несколько недель из-за серьезной травмы.

В сообщении от клуба говорится о том, что после прохождения МРТ Флориану Виртцу было диагностировано повреждение лодыжки, которое он получил в матче 25-го тура Бундеслиги против "Вердера" (0:2). Известно, что теперь 21-летний футболист сборной Германии пропустит несколько недель, но точный срок восстановления игрока не называется.

Таким образом можно констатировать тот факт, что Виртц пропустит ответный матч против мюнхенской "Баварии" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре "фармацевты" уступили "красным" со счетом 3:0 на "Альянц Арене".

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Добавим, что в этом сезоне Флориан Виртц отметился 15 голами и 13 ассистами в 39 матчах за "Байер" во всех турнирах.

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Источник:
Bayer 04 Leverkusen
Опубликовал: Андрей Журба
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