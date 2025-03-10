  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Байер не воспользуется опцией выкупа полузащитника Астон Виллы
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Байер не воспользуется опцией выкупа полузащитника Астон Виллы

Германия

Клуб переключил внимание на другого игрока

Байер не воспользуется опцией выкупа полузащитника Астон Виллы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По данным Kicker, "Байер" вряд ли воспользуется опцией выкупа атакующего полузащитника Эмилиано Буэндии, который с января выступает за клуб на правах аренды.

Аргентинец не смог закрепиться в команде и не показывает стабильной игры. Из-за травмы Флориана Виртца ему придется существенно улучшить свои выступления, чтобы помочь "Байеру" успешно завершить сезон, однако это не изменит его будущего – летом он вернется в "Астон Виллу", ведь леверкузенцы не намерены активировать опцию выкупа за 20 миллионов евро.

Читайте такжеНе сыграет против Баварии в Лиге чемпионов. Главная звезда Байера выбыл на несколько недель

Зато "Байер" рассматривает возможность подписания 19-летнего Ибрагима Маза из "Герты", но только при условии ухода Йонаса Хофманна. 32-летний хавбек испытывает проблемы с травмами и формой, поэтому смена клуба может пойти ему на пользу. Если Хофманн покинет команду, "Байер" активизирует интерес к Маза, которого можно приобрести примерно за 10 миллионов евро. На талантливого немца также претендует "Штутгарт".

Добавим, что в этом сезоне Буэндия успел отыграть 7 матчей за "Байер" во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. Что касается Ибрагима Маза, то на его счету 7 голов и 5 ассистов в 28 матчах за "Герту" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Не сыграет против Баварии в Лиге чемпионов. Главная звезда Байера выбыл на несколько недель
yellow-arrow
Ответные матчи ЛЧ/ЛЕ/ЛК, Барса в Мадриде, финал Кубка Англии, УПЛ во вторник и дерби Лондона. Расписание футбола на 10 – 16 марта
yellow-arrow
Бундеслига. Хоффенхайм – Хайденхайм 1:1. Ни один аутсайдер не остался без очков
Астон Вилла (Бирмингем) Байер (Леверкузен) Эмилиано Буэндия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости