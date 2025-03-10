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Байер не воспользуется опцией выкупа полузащитника Астон Виллы
Клуб переключил внимание на другого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По данным Kicker, "Байер" вряд ли воспользуется опцией выкупа атакующего полузащитника Эмилиано Буэндии, который с января выступает за клуб на правах аренды.
Аргентинец не смог закрепиться в команде и не показывает стабильной игры. Из-за травмы Флориана Виртца ему придется существенно улучшить свои выступления, чтобы помочь "Байеру" успешно завершить сезон, однако это не изменит его будущего – летом он вернется в "Астон Виллу", ведь леверкузенцы не намерены активировать опцию выкупа за 20 миллионов евро.
Зато "Байер" рассматривает возможность подписания 19-летнего Ибрагима Маза из "Герты", но только при условии ухода Йонаса Хофманна. 32-летний хавбек испытывает проблемы с травмами и формой, поэтому смена клуба может пойти ему на пользу. Если Хофманн покинет команду, "Байер" активизирует интерес к Маза, которого можно приобрести примерно за 10 миллионов евро. На талантливого немца также претендует "Штутгарт".
Добавим, что в этом сезоне Буэндия успел отыграть 7 матчей за "Байер" во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. Что касается Ибрагима Маза, то на его счету 7 голов и 5 ассистов в 28 матчах за "Герту" во всех турнирах.
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