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Бавария отпустит своего лучшего бомбардира летом лишь при одном условии
В контракте форварда есть интересный пункт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известно условие, при котором "Бавария" может отпустить своего лучшего бомбардира летом.
Согласно информации от источников издания CaughtOffside, мюнхенский клуб не будет препятствовать потенциальному уходу Гарри Кейна, если уже в следующее трансферное окно будет активирована клаусула в размере 67 миллионов фунтов стерлингов, которая прописана в его контракте.
Отмечается, что "Манчестер Юнайтед", лондонский "Арсенал" и "Тоттенхэм" заинтересованы в его подписании.
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В текущем сезоне 31-летний Гарри Кейн забил 31 гол и отдал 10 ассистов в 35 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 90 миллионов евро.
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