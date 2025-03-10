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Бавария отпустит своего лучшего бомбардира летом лишь при одном условии

Германия

В контракте форварда есть интересный пункт

Бавария отпустит своего лучшего бомбардира летом лишь при одном условии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известно условие, при котором "Бавария" может отпустить своего лучшего бомбардира летом.

Согласно информации от источников издания CaughtOffside, мюнхенский клуб не будет препятствовать потенциальному уходу Гарри Кейна, если уже в следующее трансферное окно будет активирована клаусула в размере 67 миллионов фунтов стерлингов, которая прописана в его контракте.

Отмечается, что "Манчестер Юнайтед", лондонский "Арсенал" и "Тоттенхэм" заинтересованы в его подписании.

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В текущем сезоне 31-летний Гарри Кейн забил 31 гол и отдал 10 ассистов в 35 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 90 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Харри Кейн
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
10.03.2025 в 16:35
суркис, продай облэнерго, купи кейна!
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
10.03.2025 в 16:35
суркис, продай облэнерго, купи кейна!
Ответить
0
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