И будет карнавал. Причины, почему Майнц находится в топе Бундеслиги

Если бы в этом мире не существовал “Ноттингем Форест”, который не просто претендует на еврокубки, а может вполне сыграть в ЛЧ, то именно “Майнц” был бы главным открытием сезона.

Хотя и с этим тезисом есть желающие поспорить — все же болельщики “лесников” со стажем ждали восхождения своей команды (пусть и не такого стремительного; более того, всему есть логическое объяснение — и неудачи фаворитов, и календарные нюансы, и разноцветный состав, прочности которого хватило на длительной дистанции).

А тут откровенный середняк, для попадания в ЛЧ которому необходимо успешно выдержать весенний отрезок. Девять туров — и мечта сбудется. Но что же случилось? Сказка или закономерность?

Бомбермен

В прошлом розыгрыше Бундеслиги “карнавальщики” набрали 35 очков и финишировали тринадцатыми. Уже сейчас клуб улучшил прошлогодние показатели — имеет в активе 44 балла и находится в тройке лучших.

Столь существенный прогресс прежде всего ассоциируется с тренером. Бо Хенриксен принял проект в феврале 2024-го и еще тогда приятно поразил — дебютировал викторией над “Аугсбургом” (1:0), поднял “Майнц” с семнадцатой строчки и выдал ряд ключевых побед, в частности над “Боруссией” Дортмунд (3:0). Казалось, что это так называемый “конфетно-букетный период”, но нет — прошли лето, осень, зима, вот уже и весна на дворе, а праздник не прекращается.

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Хенриксену удается удерживать правильную атмосферу. Тактические примочки — не менее важны (о них мы поговорим чуть позже), однако настроить тесную коммуникацию с футболистами — тоже своеобразное искусство.

Не хочется говорить клишированными лозунгами о “горящих глазах”, однако должны признать — что Бо, что его окружение кайфуют от процесса. Без особого давления, страха, ощущения излишней ответственности (“ой, а что же это будет, если мы вдруг затормозим и упадем?”). Поверьте, ничего. Команда никогда не хватала звезд с неба (ее максимум — выход в Кубок УЕФА в 2005-ом и в ЛЕ — 2016-ом), поэтому она в предвкушении неизвестного, с надеждой на хорошее, но без намеков на потенциальную трагедию.

У Хенриксена сложилась посредственная игровая карьера, впрочем, он запомнился всем улыбающимся и невероятно заряженным. В “Киддерминстере” (сегодня — Национальная лига Севера, шестой по знаковости дивизион Англии) к бывшему нападающему приклеилось прозвище Бомбер Бо”. И это не только потому, что датчанин обладал поставленным мощным ударом.

“Я никогда не встречал такого футбольного тренера, как Хенриксен. Он очень позитивный, полон энергии, профессиональный. То, как он подходит к игрокам, ко всему, что окружает — уникально. Все любят Бу. Он точно сумасшедший, именно такой, в ком нуждался “Майнц”, — поделился впечатлениями центральный полузащитник Надием Амири.

Эту же мысль развил Кристиан Хейдель, спортивный директор: “Бо неизменно добивался успеха в разных условиях. Это эмоциональный, открытый, уверенный персонаж, который излучает невероятно позитивную энергию. Он подходит “Майнцу”.

“Все дело не в расположении, а в том, на что способны ребята. В чем они чувствуют себя комфортно? Не я же играю на поле, а они. Поэтому я спрашиваю своих игроков: чему они доверяют и отдают предпочтение? Что они испытали раньше? Если я зайду в раздевалку и скажу: “Мы должны сделать это, это и это», а игрокам не будет комфортно, то я буду выглядеть дураком. У меня есть только одна задача: дать положительную энергию и освободить умственно. Ребята не могут думать слишком много, но если их направить точечно, тогда они будут знать, что делать на поле”, — подытожил сам Хенриксен.

Конечно, такое поведение несколько нетипично. Однако в “Майнце” устали от постоянных “качелей”, стремились к стабильности, свежести, оказались открытыми к новым знакомствам (имели плодотворный опыт с еще одним датчанином — Бо Свенссоном).

Что касается Хенриксена, то не надо думать, что это какой-то незатейливый приспособленец, отпустивший ситуацию на самотек в стиле “творите, что заблагорассудится, лишь бы вам было хорошо”. Нет, клоунов не уважают и не зовут в Бундеслигу.

В 2022-м “Мидтьюлланн”, управляемый Бо, получил национальный кубок (в серии пенальти одолел “Оденсе”). Вскоре менеджер откликнулся на приглашение от “Цюриха” и также удивил — прежде чем присоединиться к “карнавальщикам”, заложил фундамент для того, чтобы швейцарцы в итоге заняли четвертую строчку местной Суперлиги и гарантировали путевку в Лигу конференций. Так что это вам не кот в мешке, а Бомбермен.

Взаимная отдача

С 2007-го по 2014-й Хенриксен работал у руля некоего клуба “Бреншей”. В 2010-м специалист обеспечил повышение в классе во вторую по престижности датскую лигу. Этот локальный триумф остался незамеченным по меркам большого футбола, но потихоньку формировал антикризисную личность. Период в “Цюрихе” окончательно дал понять — этот человек прошел огонь и воду и способен справиться с серьезной нагрузкой. Это был решающий аргумент для “Майнца”.

Выше мы вкратце рассказали, как темперамент Бо повлиял на раздевалку, однако и он рассчитывает на отдачу. Что главное, примеров хватает, самый яркий из которых — Йонатан Буркардт.

Казалось, что этот парень обречен после того, как в декабре 2022-го травмировал колено и провел в лазарете почти год. Восстановление в октябре 2023-го не означало возвращения в обойму, но именно с появлением Хенриксена центральный форвард приобрел уверенность — да, его не “списали”, верят и хотят видеть результаты.

Буркардт отметил о себе специфичность скандинавского коуча, но вскоре расцвел и был вознагражден капитанской повязкой. Примечательно, что с марта по май 2024-го он записал 7 мячей и 2 ассиста; в текущей кампании немец вообще разрывает — 15 голов и 2 передачи. Не Гарри Кейн, впрочем, тоже очень круто.

“Тактика и подобные вещи возникают после формирования должного психологического отношения. Если у вас есть такое, другим будет трудно вас победить”, — резюмировал Йонатан.

Кого еще следует выделить? В Робине Центнере видят возможного дебютанта за “бундестим” — в 29 встречах вратарь пропустил 31 мяч, но зафиксировал 9 клиншитов, благодаря чему находится в четверке лучших коллег по амплуа (лидирует Петер Гулачи с 12 “сухарями”).

“Для меня самое главное — это то, что мы играем в атакующий футбол. Но, если вы хотите исповедовать именно такой стиль, вам нужна хорошая защита, вы должны стоять на двух ногах”, — пояснил Хенриксен.

"Под руководством Бо каждый должен совершенствоваться. К каждой игре подходим индивидуально. В Бундеслиге не просто выигрывать, но если мы будем трудиться как можно лучше, то у нас есть шансы продолжить удачную серию. Это наша цель и мы имеем необходимое качество”, — дополнил Центнер.

Похвалим и трио полузащитников, сформированное из Пауля Небеля (7+5), вышеупомянутого Амири (7+3) и Ли Че Сона (6+7). Исполнители отвечают за креативность впереди, нагружают Буркардта, являются удивительно мобильной, нешаблонной связкой, чем запутывают оппонентов.

Констатируем, что каждое звено полагается на конкретные фамилии, которые в свою очередь воспринимаются лидерами. Однако чувствуется, что Хенриксен не собирается лихорадочно хвататься за того или иного подопечного — “Майнцу” не привыкать к генерации талантов и подсветке ранее неизвестных имен, это был и есть конвейер. Летом “карнавальщики” приобрели на 9 миллионов евро, продали на почти 37, и эта тенденция никуда не исчезнет. Ничуть не удивимся, если с выходом на международную арену ростер мгновенно обеднеет, самые дорогие активы разберут объективно стабильные, после чего клуб будет ждать судьба условного берлинского “Униона”.

“Несколько игроков ушли, а несколько новых прибыли. Это означает, что новая группа должна привнести свою культуру и новые отношения. Мы ищем поток и найдем его. Я чувствую себя фантастически”, — совершенно спокойно заявил Бо.

Игроки мотивированы, ведь знают, что не в золотой клетке, тренер наслаждается моментом — этот симбиоз и принес вау-эффект.

Совсем немного “духоты”

Игра “Майнца” хорошо структурирована, выверена, скрупулезная, безжалостная и в меру агрессивная. Хенриксен регулярно использует рисунок 3-4-2-1, исповедует компактность между линиями и интенсивный прессинг.

Иногда команда выглядит душной, но в то же время разумно оперирует пространством и возможностями: это вам не аутсайдер Бундеслиги, который будет бить куда глаза глядят, а наоборот — хладнокровно ищет потенциально опасный эпизод и очень бережливо им распоряжается.

Привлечение фланговых защитников, акцент, сделанный в пользу длинных навесов, попытки выиграть “второй этаж” и совершить подбор, после которого последует удар — еще одни компоненты в арсенале Бо. Эксперты называют его футбол простым, честным, но “с мелочью тактической изощренности”.

Дисциплина, прагматизм, умение ждать, терпеть и самим навязывать борьбу — вот так и живет “Майнц”. Здесь нет места высокопарным диалогам, ведь тренер подходит клубу — напоминает фронтмена какой-то метал-группы, тусующегося на закрытом концерте и чудом заставившего бородатых байкеров его слушаться.

Сейчас Хенриксена сравнивают с Юргеном Клоппом и Томасом Тухелем, предсказывают смену места работы. Это же следует сказать в отношении некоторых футболистов — убеждены, что в июне-июле над ними коршунами будут летать агенты и подсовывать контракты. Неужели история “Майнца” закончится? Это будет потом. А пока — карнавал.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine