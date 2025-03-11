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Экс-голкипер Ливерпуля хочет продолжать карьеру в Германии
Недавно он подписал контракт с клубом из Второй Бундеслиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вратарь "Ливерпуля" стремится продолжать карьеру в Германии.
По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, бывший голкипер "красных" Лорис Кариус имеет предложения от нескольких клубов, но он готов остаться в "Шальке". На данный момент он является основным игроком команды, сыграв в двух последних матчах и помог клубу из Гельзенкирхена одержать две победы. Клуб не ведет переговоры с футболистом, но его интересует возможность обсудить условия личного контракта и личных спортивных амбиций.
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Напомним, что в действующем контракте 31-летнего Кариуса с "Шальке", который действует до конца сезона, нет опции продления.
Лорис Кариус провел 49 игр в составе "Ливерпуля" в период с 2016 по 2018 год.
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