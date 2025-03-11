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Звезда Байера планирует покинуть клуб летом
Мог и в прошлом году
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации Sky Germany, Джереми Фримпонг планирует покинуть "Байер" летом и намерен перебраться в Ла Лигу.
Голландец хотел покинуть "Леверкузен" еще прошлым летом, но тот факт, что главный тренер Хаби Алонсо остался в клубе, убедил его не спешить, однако теперь он стремится получить новый вызов.
24-летний футболист мечтает о переходе в "Реал" или "Барселону". Он не хочет двигаться в английскую Премьер-лигу, поскольку считает ее слишком физической для себя и своего стиля игры, несмотря на то, что ранее был связан с такими клубами, как "Манчестер Юнайтед".
Добавим, что в этом сезоне на счету Фримпонга 3 гола и 10 ассистов в 38 матчах за "Байер" во всех турнирах. Его действующий контракт действует до 2028 года, а авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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