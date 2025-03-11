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Юлиан Нагельсманн о сборной Германии: Верю, что мы сможем достичь пика на Чемпионате мира

Германия

Должен больше обнимать своих игроков

Юлиан Нагельсманн о сборной Германии: Верю, что мы сможем достичь пика на Чемпионате мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На фоне продления контракта со сборной Германии до 2028 года, у Нагельсманна спросили, сделал ли он это, потому что считает, что национальная команда достигнет пика именно тогда.

"Нет. Я верю, что мы сможем достичь пика на Чемпионате мира. Кривая обучения, которую я вижу у нас, намного круче, чем то, что я знаю из клубного футбола", - говорит немец.

Под его руководством Германия сделала большой шаг в своем развитии после ряда провальных турниров в 2018-2022 годах. Во время работы на клубном уровне Нагельсманн делал большую ставку на тактику, однако в сборной такой подход не всегда приносит результат. Говоря об использовании эмоций, он отметил следующее.

"Оглядываясь назад, понимаю, что мог бы больше внимания уделять этому и в клубах. Это одна из вещей, которые я осознал, и что делал не совсем оптимально на клубном уровне.

Я никогда не считал себя отстраненным тренером. Но так уж сложилось, что в клубе можно достичь большего через тренировки, чем в национальной команде. Как тренер сборной, я должен больше обнимать игроков. Это моя команда, я сам выбираю игроков. И когда смотрю кадры из документального фильма о Евро, чувствую очень четко, что игроки воплощают и чувствуют то же, что и я: мы провели хороший турнир, но еще не закончили", - сказал Нагельсманн.

Добавим, что в четверг Нагельсманн объявит состав на ближайшие матчи сборной. Германия дважды сыграет против Италии в четвертьфинале Лиги наций.

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Германия Юлиан Нагельсманн
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Источник:
FAZ
Опубликовал: Алексей Полищук
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